Bollette 2020 | previsto un risparmio di 125 euro all' anno a famiglia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per ilun forte calo della bolletta dell'energia elettrica e un leggero aumento di quella del gas: -5,4% per la luce e +0,8% per il gas. È quanto comunica l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con l'aggiornamento delle tariffe stabilito ogni trimestre. Il ribasso è dovuto al forte calo del fabbisogno per gli onori generali, al contenimento delle tariffe regolate di rete (trasporto e distribuzione) e alle basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso. In particolare, la variazione riguarda la componente materia prima, che pesa per il 45% del totale della bolletta per l'elettricità e per il 38% per quella del gas naturale, più gli oneri generali di sistema, su cui pesano gli incentivi per le rinnovabili e le spese di trasmissione e distribuzione.Se consideriamo il periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzopossiamo ...

