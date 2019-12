Bimbo abbandonato perché nato senza occhi | è stato adottato prima di Natale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è il periodo in cui le notizie possono assumere un significato particolarmente emotivo, specialmente quelle a lieto fine. È il caso del piccolo Sasha,in Russiadalla madre.delle feste, ha trovato una casa ed è. La storia di Sasha La sua vicenda era diventata virale, sia per la particolarità della sua condizione, sia per i possibili risvolti drammatici. Alexander K “Sasha” è unnello scorso mese di ottobre, a Tomsk (Russia). Una condizione rarissima: il The Sun riporta che in tutta la Russia sono solo 3 i casi simili. In Sasha non si sono formati completamente i bulbi oculari e pertanto è condana restare cieco a vita.La madre, una 31enne, non se l’è sentita di prendersi cura di lui visto le difficili condizioni con cui avrebbe avuto a che fare. Del padre, invece, non si sono avute ...

