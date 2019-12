Benzina | diesel e gpl | prezzi fermi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tutto fermo sulla rete carburanti. Di seguito le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,588 euro/litro (+1, compagnie 1,596, pompe bianche 1,564),a 1,481 euro/litro (+1, compagnie 1,488, pompe bianche 1,461).servito a 1,713 euro/litro (+2, compagnie 1,755, pompe bianche 1,618),a 1,612 euro/litro (+2, compagnie 1,654, pompe bianche 1,514). Gpl self service a 0,593 euro/litro, servito a 0,611 euro/litro (invariato, compagnie 0,619, pompe bianche 0,599), metano self service 0,969 euro/kg, servito a 0,986 euro/kg (-1, compagnie 0,994, pompe bianche 0,979), Gnl 0,952 euro/kg (compagnie 0,954 euro/kg, pompe bianche 0,951 euro/kg)L'articoloe gpl:...

