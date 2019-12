Belen si affaccia al balcone. E la rete la massacra per il look - (Di venerdì 27 dicembre 2019) Paola Francioni Vacanze napoletane per Belen Rodriguez, che quest'anno ha trascorso le feste con la famiglia di suo marito; la showgirl ha voluto omaggiare Napoli con una foto ma il suoi follower l'hanno criticata Belen Rodriguez ha scelto di trascorrere il Natale in famiglia a Napoli, terra natia di suo marito Stefano De Martino. È il primo Natale che la coppia trascorre insieme da quando si è riunita, per la gioia del piccolo Santiago. Il clan dei Rodriguez quest'anno si è diviso. I genitori di Belen sono volati in Argentina per trascorrere le feste con i parenti mentre Cecilia è andata a Trento insieme al suo compagno Ignazio Moser per festeggiare il Natale con la famiglia del famoso ex ciclista italiano. Non capita spesso che la famiglia Rodriguez trascorra il Natale divisa ma le nuove esigenze hanno richiesto una momentanea lontananza. Belen e Cecilia difficilmente si ... Leggi la notizia su ilgiornale

