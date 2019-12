Basket | ufficiale l’approdo di Keifer Sykes a Milano | per Trieste c’è Deron Washington

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giornata di annunci nel mercato di Serie A. Nel giro di poche decine di minuti arrivano due conferme: prima quella dell’arrivo die poi quella deldi, nato a Chicago il 30 dicembre 1993, dopo la stagione passata in quel di Avellino è andato a giocare in Cina, ai Guangzhou Loong Lions, dove stava viaggiando alla media di 28.2 punti e 6.1 assist. In carriera ha fatto il giramondo: D-League (oggi G League) nell’annata 2015-2016 con gli Austin Spurs, franchigia affiliata a San Antonio, dopo i quattro anni di università a Green Bay, poi un trasferimento all’anno tra Anyang, in Corea del Sud, Ankara DSI, in seconda lega di Turchia, e poi la Scandone, dove ha concluso la stagione regolare a 17.2 punti e 4.1 assist ad allacciata di scarpe e la Champions League (per Avellino finita nel primo girone) con 14.3 ...

