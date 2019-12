Basket | Nemanja Nedovic infortunato al quadricipite | nuova tegola per l’Olimpia Milano

Leggi la notizia su oasport

per l'Olimpiasi è infatto procurato una contrattura aldella coscia destra in occasione della sfida col CSKA Mosca, incontro di Eurolega andato in scena a Santo Stefano. Il giocatore serbo era al rientro dopo uno stop per un problema muscolare patito durante la contesa con la Stella Rossa Belgrado. Nei prossimi giorni verranno effettuati degli esami più approfonditi e verranno definiti i tempi di recupero. L'Olimpia tornerà in campo domenica 29 dicembre per affrontare la Virtus Bologna nel big match della 16^ giornata della Serie A, uno scontro diretto al vertice fondamentale per la formazione di Ettore Messina che deve rialzarsi dal ko subito in terra russa.

