Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | 12^ giornata | Schio di scena a Bologna | Venezia fa

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono cinque i match in programma nel weekend per chiudere la dodicesimadellaA1 di. Un turno atipico dal punto di vista della calendarizzazione, dal momento che due partite sono già state disputate tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre: Ragusa ha superato senza problemi Torino, mentre Broni ha espugnato a sorpresa il campo di San Martino di Lupari. Andiamo ora a vedere quali sono le gare previste nel fine settimana. L’anticipo di domani sera sarà lo scontro salvezza tra Costa Masnaga e Battipaglia, in programma alle ore 21.00. Sarà un’occasione importante per le lombarde, che con una vittoria porterebbero a otto punti il margine sull’ultimo posto in classifica, al momento occupato proprio dalle campane. La squadra allenata da Sandro Orlando è ancora a caccia della prima gioia stagionale e deve fare i conti anche con il caso Michaela Houser, ...

Valdarno24 : La Società Palagalli festeggia 70 anni di vita. Grande festa e torneo internazionale di basket femminile… - iltirreno : Iniziativa della Bf Pontedera: gli orsacchiotti lanciati in campo durante una partita di basket femminile sono stat… - corriereviterbo : Belli Landscape Viterbo sconfitta in casa dal San Giovanni Valdarno #Belli Landscape Viterbo #Galli San Giovanni Va… -