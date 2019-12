Basket | Eurolega 2020 | i risultati di venerdì 27 dicembre Fenerbahce doppio harakiri

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Quattro partite si sono disputate in undiche vive su partite controllate, altre condite dae altre ancora contrassegnate da domini piuttosto netti. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. ZENIT SAN PIETROBURGO-STELLA ROSSA BELGRADO 58-65 (16-20, 40-37, 47-51)La Stella Rossa si rilancia in ottica playoff, conquistando la nona vittoria e portandosi alle spalle del trio Milano-ASVEL-Khimki pur mandando soltanto sei uomini a punti. L’incontro (giocato sul parquet di Kazan) inizia sotto gli auspici migliori per quanto riguarda lo spettacolo, con il trio Albicy-Thomas-Iverson a respingere la furia di Baron. Ci pensa però Brown a dare ai serbi il 16-20 di fine primo quarto. Lo Zenit, però, non fa più segnare gli ospiti per più di tre minuti e nel contempo piazza il parziale di 13-0 che vale il 29-20 con tanto Ponkrashov. I padroni di casa trovano anche ...

