Barbara d’Urso vince un’altra sfida | “Sono onorata del risultato”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)d’Ursoil sondaggio del Corriere della Sera: dietro di lei Gruber e De Filippid’Urso si sta godendo il meritato riposo per le festività natalizie dopo un inizio di stagione scoppiettante: i suoi programmi, Pomeriggio Cinque, Live e Domenica Live, hanno fatto registrare ottimi ascolti e torneranno in onda il 7 gennaio. Nel frattempo, però,d’Urso ha vinto un’altra: è il personaggio televisivo più significativo del decennio. E’ il risultato del sondaggio del Corriere della Sera che chiedeva ai lettori di dare una preferenza tra 25 volti tv. In una settimana hanno votato quasi 300 mila persone. La conduttrice ha vinto con il 47,8%, seconda Lilli Gruber con il 30,3%, terza Maria De Filippi con il 5,7%, quarto Alberto Angela che ha raccolto il 4,8% dei consensi.d’Urso ha dichiarato al Corriere della Sera: ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio -