Barbara d’Urso è il personaggio tv del decennio | “Assurdo | incredibile”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) C’erano Maria De Filippi e Mara Venier, ma anche Alberto Angela, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Nadia Toffa e persino il prossimo conduttore di Sanremo, l’asso pigliatutto Amadeus. C’erano decine e decine di volti noti e amati dal pubblico, ma alla fine ha vinto lei:è ilpiù significativo del. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha sbancato il sondaggio del Corriere ricevendo 300mila preferenze e il 47.8% dei voti. Praticamente una persona su due ha votato per lei. Perché è giusto così Nemmeno un’icona come la De Filippi o untanto celebrato come la Toffa sono riusciti a scalfire la sua egemonia mediatica. Latrionfa e – a prescindere da ciò che si possa pensare della sua tv – il giudizio finale non può che ritenersi giusto. Non sono solo le migliaia di ore di diretta tv macinate all’anno o i tre-quattro titoli in ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… -