Barbara d’Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio | i risultati

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In queste ore si è chiuso il sondaggio lanciato da Repubblica dedicato ai personaggi televisivi che avrebbero lasciato maggiormente il segno in questo. Presenti nella lista i principali volti della tv che ogni giorno guardiamo e ascoltiamo: da Carlo Conti ad Antonella Clerici, passando per Milly Carlucci, Lilli Gruber, Alessandro Cattelan ed’Urso. Proprio quest’ultima però ha letteralmente sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicata il primo posto con un impressionante numero di voti a suo favore. La conduttrice di Canale 5 ha infatti vinto il sondaggio con il 47,8% dei voti (in totale sono arrivati 289.851 voti), confermandosi uno dei volti più seguiti e iconici della televisione italiana. La stessa d’Urso, dopo la vittoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata Non pensavo di vincere! Ma assolutamente no. Per me era ...

