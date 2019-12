Bagnoli al buio, che fine ha fatto l’illuminazione pubblica? (Di venerdì 27 dicembre 2019) La maggior parte delle strade di Bagnoli di notte diventa preda di malviventi, che approfittano dell’assenza di una adeguata illuminazione. E lo stesso, anche se in minor proporzione, accade a Fuorigrotta. Non si può certo dire che le festività natalizie per gli abitanti di Bagnoli siano state all’insegna dell’illuminazione. Se non altro quella pubblica. Infatti, … L'articolo Bagnoli al buio, che fine ha fatto l’illuminazione pubblica? proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

