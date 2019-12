Avete mai visto l’ex moglie di Claudio Baglioni? La sua musa FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Prima di Rossella Barattolo, nella vita del noto cantautore romano, c’era Paola Massari. I due sono stati sposati per tanti anni e nel 1982 hanno avuto il primo figlio, Giovanni. Ecco chi è Paola Massari, l’exdiClasse 1955 Paola Massari non è solo l’exdi, ma anche la sua ex manager e. La donna infatti ha ispirato una delle canzoni più celebri del cantautore romano, “Questo piccolo grande amore” e infatti il suo volto compare sulla cover dell’omonimo album insieme a quello di. I due si sono conosciuti nel 1971, alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove lei si era recata in visita con la scuola e nel 1973 si sono sposati con una cerimonia segreta celebrata da un amico sacerdote in una cappella romana, ma la notizia è stata resa pubblica solo 5 anni dopo, quando il cantante era già ...

