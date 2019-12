Avete mai visto il papà di Antonino Cannavacciuolo? Stessa passione per la cucina FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è lo chef più simpatico della tv. Durante l’ultima puntata del suo programma “Chef Academy”, abbiamo avuto modo di conoscere suo padre Andrea, l’uomo che ha trasmesso al figlio tutto l’amore per la. Ecco chi è Andrea, ildiIn occasione dell’ultima puntata diChef Academy,ha presentato il suo, Andrea. Una, quella per la, cheJr ha ereditato da suo padre, che vanta 27 anni di insegnamento presso la scuola alberghiera. Come chef ha lavorato per tantissimi anni preso il ristorante La Sonrisa, conosciuto dal pubblico televisivo per essere la location de “Il Boss delle Cerimonie”, il programma cult di Real Time. Parlando proprio diAndrea,aveva dichiarato: “È un cuoco e scultore. Scava le zucche, ...

RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… -