Avete mai visto il figlio di Mogol? Noto opinionista televisivo FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Classe 1979, Francesco Rapetti è ildel più conosciuto paroliere della musica italiana,, pseudonimo di Giulio Rapetti. Dopo la carriera da calciatore, Francesco ha deciso di intraprendere la stessa strada del padre, dedicandosi alla scrittura. Ecco chi è Francesco, ildidel grande, Francesco Rapetti ha scritto il suo primo brano a solo 15 anni, Questo Grande Pasticcio, interpretata da Gianni Morandi e inserita nel disco L’amore ci cambia la vita. Successivamente ha scritto le canzoni per Antonino Spadaccino vincitore del talent Amici, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2008 nella sezione Giovani con il brano Come un’amante, scritto da Francesco. Nel 2005 si è laureato in lettere moderne e dal 2007, a causa di un provvedimento del Ministero della Repubblica, il cognome Rapetti è stato cambiato ufficialmente in Rapetti. Prima di ...

RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… -