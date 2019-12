Avellino | Salvatore Di Somma si dimette dalla carica di diesse

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDisi è ufficialmente dimessodi direttore sportivo dell’Us1912. Dopo la lettera d’addio di lunedì sera sono state formalizzate ufficialmente le dimissioni al club irpino. Ecco la nota ufficiale: “L’UScomunica cheDiha formalizzato nella mattinata odierna le dimissioni dal ruolo di Direttore Sportivo del club. La società ringrazia Diper il suo contributo alla stagione in corso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera”. E’ già cominciato il toto nome per il dopo Di. L'articoloDisidiproviene da Anteprima24.it.

