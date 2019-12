Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Le dimissioni di Salvatore Di Somma fanno ancora rumore. La nota stampa diffusa nella tarda serata di lunedì sera ha lasciato degli strascichi pesanti. Un comunicato che non ha reso assolutamente felice la nuova proprietà formata da Izzo e Circelli. Ad oggi la frattura appare insanabile, ma è da sottolineare che le dimissioni ufficiali del dirigente stabiese non sono ancora giunte sulla scrivania di Izzo. In ballo ci sarebbe una sorta di buonauscita per Di Somma. Al di là di ripensamenti o malumori la neo società biancoverde è chiamata a scegliere un nuovo. Undi fondamentale importanza, nelle strategie di qualsiasi club, nella compravendita di calciatori in sede di calciomercato ma non soltanto. La società irpina non vuole sbagliare la scelta di questa delicata posizione e, pertanto, ha già cominciato a ...

anteprima24 : ** ##Avellino, caccia al direttore sportivo: tutti i candidati al ruolo ** - irpiniatimes1 : Avellino, si attendono le dimissioni ufficiali di Di Somma. Caccia al nuovo ds - Greenopoli : Ad #Avellino impazza il nuovo gioco di fine anno: caccia al #pullman! Scendi anche tu in città e partecipa al #caos! — perplesso -