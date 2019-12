Autostrade per l’Italia | Di Maio | “Revoca? Non costa 23 miliardi”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) , Disulla concessione ad: “La revoca non23 miliardi, è una notizia falsa creata per screditare il Movimento 5 Stelle”. E aggiunge: “In Italia è prioritario abbassare i pedaggi” “Vi ricordate quando tutti dicevano che la revoca alla concessione adper l’Italia ci sarebbeto almeno 23 miliardi di euro? … L'articoloper l’Italia, Di: “Revoca? Non23 miliardi” proviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Autostrade per i giallorossi come la Tav per i gialloverdi? Tutto sulla norma inserita… - Mov5Stelle : 'È Natale, ma vi invito a leggere la lettera dei parenti delle 43 persone che hanno perso la vita su quel maledetto… - Mov5Stelle : '43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… -