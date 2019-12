Autostrade per l' Italia al governo | Sospendiamo aumenti delle tariffe

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Stefano Damiano La società, al centro della bagarre politica sulla revocaconcessioni, ha comunicato al Ministero la proroga della sospensione dell'aumentoLeautostradali restano invariate. L'Aspi (per l') dando riscontro alla richiesta avanzata dal MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato al Mit di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019. La notizia, data dalla società in una nota, nasce in un periodo estremamente complesso la querelle di fine anno innescata dall’articolo del decreto Milleproroghe sulla modifica dei contratti dei concessionari autostradali. Ancora oggi il ministro dell'esteri ed ex titolare del Mise Luigi di Maio ha ribadito la propria posizione super l'a revoca della concessione ad ...

carlosibilia : Per mesi ci hanno raccontato che revocare le concessioni ad #Autostrade era impossibile, c'era una penale troppo al… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Autostrade per i giallorossi come la Tav per i gialloverdi? Tutto sulla norma inserita… - GiovanniToti : 3 ORE PER 30 CHILOMETRI? ORA BASTA! Se al Ministero dei Trasporti non hanno minimamente intenzione di occuparsi d… -