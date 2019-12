Auto non si ferma all’alt | tre persone arrestate

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – Un’con a bordo quattro, su via del Corso, non siall’alt di una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, all’alba della vigilia di Natale. Ne segue un rocambolesco inseguimento che termina in piazza Barberini, con l’dei fuggitivi, una potente Audi RS8 che tampona una Panda in transito; a quel punto i quattro occupanti tentano di fuggire a piedi ma vengono tutti raggiunti dai Carabinieri e bloccati. Tre uomini di 22, 24 e 26 anni vengono arrestati mentre un ragazzo 17enne che era con loro denunciato, tutti italiani, dal cognome appartenenti a famiglie dell’ex Jugoslavia. Per tutti l’accusa e’ di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Il 22enne che guidava l’si rifiuta di sottoporsi al drug test e per questo viene anche denunciato ai sensi dell’art. 187 del Codice della ...

