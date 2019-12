Auto fuori strada sfonda il guardrail | un morto e quattro feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È il 60enne Angelo Palmisano la vittima del drammatico schianto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Montalbano Jonico, in provincia di Matera. L’uomo era incon alcuni colleghi al termine della serata lavorativa presso un locale della zona dove aveva prestato servizio di sicurezza. Per cause ancora tutte da accertare, però, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finitoandando contro il guard rail che delimita la carreggiata. La lamiera ha trafitto l’ndola e ferendo gravemente gli occupanti.: unL’è andata completamente distrutta a seguito dell’impatto e per Palmisano non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato letteralmente trafitto dal ferro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono sono accorsi i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre ...

zazoomblog : Varese finisce fuori strada e precipita con l’auto sul tetto di una casa - #Varese #finisce #fuori #strada - EnzoMas48 : RT @amenoklean: 1)Si è accertato che non era drogato 2)è stato arrestato prudentemente perché avrebbe potuto rimettersi alla guida 3) nessu… - stfbnd : Ad appannare l’auto senza la nebbia fuori -