ATP Cup 2020 | i possibili convocati dell’Italia | Fabio Fognini ci sarà | spazio a

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’Italia parteciperà alla ATP Cup, la nuova competizione di tennis riservata alle Nazionali che si disputerà in Australia dal 3 al 12 gennaio. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D con Russia, USA, Norvegia: soltanto le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Le squadre si afffrontano tra loro una sola volta, in programma due singolari e un doppio. L’Italia si affiderà principalmente a, numero 12 del ranking ATP che ha confermato la sua presenza visto che la seconda figlia è nata lo scorso 23 dicembre: la venuta al mondo della piccola Farah con una decina di giorni di anticipo rispetto all’inizio del torneo permetterà al ligure di recarsi a Perth e di difendere i colori dell’Italia. Accanto a lui ci sarebbe dovuto essere Matteo ...

