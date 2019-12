Asola | 17enne finisce con la moto contro il guardrail | è grave

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un drammatico incidente questa mattina ad, nel Mantovano: in sella alla suasi è schiantatoil. Le sue condizioni sono apparse subito disperate tanto da richiedere l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un elicottero.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente nel Mantovano, in moto contro guard rail: grave un 17enne - CSGroupCompany : RT @SkyTG24: Incidente nel Mantovano, in moto contro guard rail: grave un 17enne - SkyTG24 : Incidente nel Mantovano, in moto contro guard rail: grave un 17enne -