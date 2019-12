Ascolti tv giovedì 26 dicembre 2019 | Cenerentola | All Together Now | Ratatouille

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)tv26Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,26? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un film molto amato in casa Disney, una trasposizione cinematografica in live-action (carne ed ossa) di una favola amatissima dall’alba dei tempi, mentre su Canale 5 è andata in onda, anche durante il periodo natalizio, una puntata del programma con Michelle Hunziker. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri,26tv 26, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera I DATI USCIRANNO DOPO LE 10 Rai 1 ha puntato alla Disney per questo Natale: di fatti, in prima serata è andato in ...

infoitcultura : Ascolti TV giovedì 19 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: Sanremo Giovani decolla, OK per All Together Now - iteledipendente : Ascolti record (che se li facesse il #gfvip di @alfosignorini si urlerebbe al miracolo).Ma in Spagna il… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 20 dicembre 2019: La porta dei sogni Natale da Chef - #Ascolti #giovedì #dicembre #2019: -