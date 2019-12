Ascolti TV | Giovedì 26 dicembre 2019 Cenerentola 20 1% | All Together Now 12%

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 dicembre 2019)- Richard Madden Su Rai1ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 AllNow ha raccolto davanti al video 2.143.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Ratatouille ha interessato 1.657.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha catturato l’attenzione di 845.000 spettatori (4%). Su Rai3 La Soffiatrice di Vetro ha raccolto davanti al video 1.513.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Su Rete4 Non è Natale senza Panettone totalizza un a.m. di 1.236.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Gazzetta Sports – Awardsha registrato 394.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 Un Natale coi fiocchi ha segnato il 2.1% con 464.000 spettatori mentre sul Nove Michelangelo – Vita di un Genio ha catturato l’attenzione di 342.000 spettatori ...

