Ascolti tv | dati Auditel giovedì 26 dicembre | Cenerentola doppia All Together Now

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Con ‘’ Rai 1 vince il prime time di26con 4.329.000 telespettatori pari al 20,13% di share.tv prime time Secondo gradino per Canale 5 che con ‘AllNow‘ è stato visto da 2.143.000 telespettatori pari al 12,03% di share. Terzo posto per Rai2 che con ‘Ratatouille’ è stato seguito da 1.657.000 spettatori pari al 7,5% di share. Su Rai 3 il film ‘La soffiatrice di vetro‘ ha totalizzato 1.513.000 telespettatori con uno share del 6,76%. Su Italia 1 ‘The Divergent Series: Allegiant‘ è stato visto da 845.000 telespettatori (share del 4,05%). Segue il telefilm di Rete4 ‘Non è Natale senza panettone’, che ha registrato 1.236.000 telespettatori e uno share del 5,85%. Su La7 ‘Gazzetta Sports Awards 2019’ ha totalizzato 394.000 telespettatori con uno share 1,9%. Chiudono ...

