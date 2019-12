Aru, Quintana, Froome e gli altri. La rivincita del 2020 (Di venerdì 27 dicembre 2019) Aru, Quintana, Froome e gli altri. La rivincita del 2020 Manca sempre meno all’inizio della stagione ciclistica 2020 e i corridori entrano nel periodo di preparazione più dura in vista delle prime gare dell’annata. Come sempre, gennaio sarà dedicato soprattutto a corse minori, senza tralasciare comunque l’importante Tour Down Under australiano. E, con il ritorno delle gare, il pensiero va a quei corridori top tra gli scalatori che devono assolutamente rifarsi dopo aver trascorso una stagione negativa per svariati motivi. LEGGI ANCHE: Montezemolo parla della Ferrari: “Speravo che il Mondiale andasse meglio” Aru vuole la rivincita, Froome capirà se può ancora competere Tra questi troviamo sicuramente Fabio Aru. Il corridore sardo arriva da annate complicate che ne hanno compromesso in parte la carriera, soprattutto a causa dell’infortunio ... Leggi la notizia su termometropolitico

