Arsenal | segnali incoraggianti alla prima di Arteta

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Pur con l’amarezza per il pareggio,ha avuto buone risposta dall’. I Gunners hanno giocato un ottimo match Nonostante il pareggio in casa del Bournemouth, l’esordio disulla panchina dell’ha lanciato. I Gunners hanno infatti avuto un’ottima produzione offensiva: basti pensare che nel primo tempo hanno tirato in porta la bellezza di 9 volte, record della stagione. Solo l’imprecisione sottoporta degli attaccanti ha impedito di raggiungere un successo che sarebbe stato meritato.si ispira a Wenger e Guardiola, vuole creare un sofisticato calcio di possesso. Quindi, intende portare un netto segnale di discontinuità rispetto a Emery. Leggi su Calcionews24.com

