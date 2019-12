Arriva il freddo Neve a bassa quota su Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata e

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La discesa di aria fredda dalla penisola scandinava alle regioni balcaniche innescherà sull’Italia un’intensa ventilazione nord-orientale, interessando in particolar modo il Centro-Sud. In aggiunta si avranno nevicate fino asulle regioni adriatiche centrali e al Sud, associate ad un generale calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, sabato 28 dicembre, nevicate sue Calabria, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia settentrionale, conal di sopra dei 300-500 metri e apporti al suolo deboli o localmente moderati. Dal mattino di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-orientali su Marche, Umbria,, ...

