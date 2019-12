Aree interne della Campania | dalla Regione 5 milioni agli artigiani per contrastare lo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Rispetto allo spopolamento dei piccoli comuni, specialmente delle, dovuto a una mancata lettura specifica delle esigenze di questi territori che ha portato in molti casi alla loro consunzione in termini di funzioni e di servizi. L’unico modo per invertire la tendenza è investire in opportunità di occupazione rendendo questi territori appetibili per chi vi nasce e per chi, pur essendo nato altrove, crede in questi contesti che sono ottimali per investire su se stessi”. Ad affermarlo Francesco Todisco, consigliere delegato alledal presidente De Luca. “I saperi locali e il trasferimento generazionale di competenze sono una forza di questi territori e l’artigianato è il settore nel quale queste potenzialità emergono con maggiore forza – continua Todisco. Una cifra significativa, di 5di euro, è stata programmata per le imprese artigianali, già attive o ...

