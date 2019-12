Antonella Clerici | «Torno con Ti lascio una Canzone»

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 dicembre 2019)- TiunaLa burrasca con i vertici di Rai 1 è probabilmente superata e dopo un autunno di ‘contentini’ (da Lo Zecchino d’Oro a la Festa di Natale per Telethon),condurrà in primavera uno dei programmi a lei più caro: Tiuna. “Dopo Pasqua tornerò con una nuova versione di Tiuna“ ha annunciato la conduttrice al settimanale Oggi. Il mondo delle piccole ugole d’oro torna, dunque, ad essere ‘abitato’ da colei che nell’anno che si va a chiudere ha visto due suoi ‘bambini’ trionfare a X Factor (Sofia Tornambene, ex di Sanremo Young) e prima ancora ad Amici (Alberto Urso, ex proprio di Tiuna). “I bambini sono nel mio destino”, dichiarava qualche settimana fa laalla vigilia dello Zecchino. E torneranno ad ...

