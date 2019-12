Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 27 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi venerdì 272019.dove eravamo rimasti: Raimundo fa visita a Fernando per assicurarsi che la nuova infermiera, Dori Vilches, non pregiudichi la salute di Maria, spaventata dalla donna fredda e distaccata. Isaac e Matias si recano all’incontro con Antolina per portarle i soldi con i quali la donna dovrà lasciare per sempre Puente Viejo. La telenovelas Spagnola non andrà in onda nei giorni di Natale e Santo Stefano, la prossimasarà quella di venerdì 27Ildivenerdì 27: Dopo un brevissimo periodo a Berlino, Onesimo rientrerà in paese. Maria è sottoposta alle dure cure dall’infermiera Dori, che non ha nessuna empatia nei riguardi della sua ...

