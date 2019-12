Animali | il vademecum per proteggerli dai botti di Capodanno

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E’ di nuovo quel periodo dell’anno. Mentre il crepuscolo si avvicina,e scoppiettii più o meno forti cominciano ad interrompere la notte silenziosa. Una consuetudine festosa per alcuni, un vero e proprio incubo per la maggior parte degli. Per proteggere glidaidi, la LAV-Lega anti vivisezione ha stilato una breve guida: CONSULTA CON ANTICIPO IL TUO VETERINARIO DI FIDUCIA, se sai che il tuo cane o il tuo gatto diventa particolarmente ansioso durante questo periodo dell’anno, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare o ridurre il senso di paura o di panico dell’animale. DOTA IL TUO CANE O GATTO DI MICROCHIP E DI MEDAGLIETTA RECANTE UN RECAPITO TELEFONICO. Collari e pettorine possono allentarsi o usurarsi con l’uso quotidiano, verifica bene la loro integrità. Se il tuo cane è particolarmente timoroso, ...

