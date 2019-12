Angel Vargas Fernandez | il più giovane Cavaliere scelto da Mattarella | «Sono grato a

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A soli 20 anni non ha esitato a salire sul tetto di un furgone per poi allungare le braccia e prendere al volo un bimbo di 4 anni che stava precipitando da un balcone al secondo piano. Per questo– nato in Argentina, ma lodigiano di adozione – è statodal presidente della Repubblica Sergiocomedella Repubblica. Insieme a lui, riceveranno l’onorificenza altre 31 persone.i cosiddetti eroi civili, coloro «che sidistinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente», si legge sul sito del Quirinale.è il piùtra di loro. È diventato “eroe ...

