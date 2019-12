Andrew Bailey è il nuovo governatore della Bank of England | Brexit e politica monetaria

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è ilofle prime sfide La banca centrale più antica del mondo ha deciso di giocare sul sicuro, affidandosi a “due mani esperte”., CeoFinancial Conduct Authority (la Consob inglese, ndr), è stato nominato 121moof(Boe) in sostituzione di Mark Carney, giunto a fine mandato. Secondo il Cancelliere dello Scacchiere Sajid Javis, “era il miglior candidato in un lotto di fuoriclasse”.è stato scelto in una rosa che comprendeva Dame Minouche Shafik, presideLondon School of Economics; la Baronessa Shriti Vadera, Chairman di Banca Santander UK; e l’ex banchiere centrale americano Kevin Warsh.assumerà ilruolo il 16 marzo 2020 e ricoprirà un mandato di otto anni, superando il termine di governo e ...

