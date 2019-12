Andrea Grilli si sveglia dopo un mese di coma e saluta la moglie

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si ètoundi. Il runner era caduto durante un allenamento sul versante bergamasco del Resegone. Trasportato in elicottero all’Ospedale di Bergamo era stato ricoverato innel reparto di terapia intensiva. Poco prima di Natale si èto e hato laRamona con un “Ciao amore”! Il runnerera indal 30 di novembre quando, in seguito a un terribile incidente in montagna, era stato ricoverato all’Ospedale di Bergamo. Il 36enne ha riaperto gli occhi il 23 di dicembre e, vedendo accanto a se laRamona, l’hata con un sorriso accompagnato dalle parole “Ciao amore!” A raccontare l’accaduto che sembra una vera favola di Natale è stato Asd Falchi di Lecco. Sulla loro pagina ...

giava61 : RT @runnersworldITA: Andrea Grilli era caduto su un sentiero del Resegone ed era rimasto in coma. Il risveglio è avvenuto il 23 dicembre. L… - LeccoNews : “CIAO AMORE”, ANDREA GRILLI SI È SVEGLIATO DAL COMA UN MESE DOPO LA CADUTA | 26/12/2019 - - luc_sca : RT @Vulcanelios: In un futuro prossimo potrebbe subire espianti ben prima. 'Ciao amore'. Il runner Andrea Grilli si risveglia dal coma e p… -