Andrea Damante canta Dedicato a te È per Giulia De Lellis?

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ludovica Marchese L'ex tronista di Uomini e Donne ha intonato il ritornello di un brano de Le Vibrazioni citando, il nome della sua storica ex. Che sia un messaggio velato? "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…", recita una delle canzoni più famose di Antonello Venditti che ha fatto sognare, sperare e forse anche illudere intere generazioni. Che anchestia attraversando un momento di questo tipo? La domanda è più che lecita visto che, dopo aver ufficializzato sui social network la sua frequentazione con Claudia Coppola,è tornato al centro del gossip per un gesto che sta facendo molto discutere. Il giorno di Natale, infatti, il bel dj ha caricato su Instagram alcune stories nelle quali lo si vede accompagnare alla chitarra un amico, che con lui stava facendo una cover della canzonea te de Le ...

