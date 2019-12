Anche Occhiuto si ritira In Calabria una poltrona per quattro

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ora il quadro è completo. Dopo Mario Oliverio, governatore uscente, per il centrosinistra, ha annunciato il ritiroMario, sindaco di Cosenza, per il centrodestra. A un giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali in, in programma il 26 gennaio prossimo, si profila una corsa aaspiranti governatori. L'ultimo nodo da sciogliere riguardava il centrodestra. Con un post sul proprio profilo Facebook, in campo da mesi come candidato presidente in quota Forza Italia, ha annunciato la fine della corsa. Lo ha fatto accogliendo l'invito del leader del partito, Silvio Berlusconi. "Io sono abituato a costruire e non a distruggere - afferma Marioe alla candidata Jole Santelli non ho chiesto nulla per me, ma solo di recepire quelle idee su cui tanto avevamo puntato". La candidatura di...

