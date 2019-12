Ancelotti dimentica subito Napoli | “Mai ricevuta un’accoglienza così”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Carloè partito bene nella sua nuova avventura inglese. Nel “boxing day” il suo Everton ha battuto per 1-0 il Burnley, allontanandosi almeno temporaneamente dalla zona retrocessione. “Ho avuto i brividi, maicosì. È stato davvero incredibile”, ha dichiarato il mister a fine partita., uno che ha allenato praticamente ovunque, è riuscito ad emozionarsi anche in uno dei contesti meno prestigiosi della Premier League. D’altronde, il pomeriggio di Santo Stefano è stato abbastanza eccitante con il goal Calvert-Lewin all’80’: un colpo di testa in tuffo, sul cross di Sidibe, per regalare al mister i 3 punti. “Ripartire vincendo era importante. La Premier che ho ritrovato è sempre la stessa: splendida atmosfera, grande partecipazione del pubblico, nessuna violenza”. Nessun accenno al, lasciato due ...

