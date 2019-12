Ambra | dopo Jolanda ecco pure il figlio Leo | la foto dolcissima da boom di like

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)e Francesco Renga sono stati una delle coppie più ammirate dello star-system italiano. Dalla loro unione sono nati 2 figli, oggi adolescenti:, arrivata nel 2004 e il secondogenito Leonardo, nato nel 2006. L’idillio, tuttavia, è giunto al capolinea11 anni di amore. L’attrice e il cantante si sono separati nel 2015, spiazzando i fan. Ma per amore dei figli, hanno sempre curato il loro rapporto, nonostante si siano ricostruiti una propria vita sentimentale. Renga è impegnato con la ristoratrice Diana Poloni. Quanto ad, il suo nuovo amore è tra i più chiacchierati degli ultimi anni, quello con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I due sono stati pizzicati insieme ai rispettivi figli, per un brunch in vero e proprio stile di “famiglia allargata”. L’attrice, ospite di «Domenica In», ha detto che pur essendo innamoratissima ...

