Altro che lavoretti | come la gig-economy può incidere sulla salute anche mentale di chi

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Quella costante umiliazione del sopravvivere», l’ha definita una volta il regista inglese Ken Loach. Quel martellante e sfiancante tentavo di non avere più fame, tipico da sempre della classe lavoratrice che non arriva agevolmente a fine mese. Con la crisi economica del 2008 e il simultaneo avanzare della tecnologia, gli sforzi di arrivaresolo a fine giornata hanno preso nuove e più subdole forme. È il mondo dei working poors, ovvero di coloro che, pur avendo un impiego, non riescono a guadagnare abbastanza per vivere e sono costretti a cercare un secondo lavoro. Da quando la gig-(l’economia fondata suia intermittenza, quasi sempre gestita da piattaforme di mediazione online) ha iniziato a diffondersiin Italia, le difficoltà patite dai lavoratori sono sotto gli occhi di tutti. Scarse tutele, poche certezze, bassi salari, assenza di ...

matteosalvinimi : Onore a Mario Giordano. Altro che semafori rossi, difendere e tutelare prodotti e agricoltori italiani non è un dir… - davidefaraone : La politica è spesso violenta, questo libro è uno splendido rifugio per risvegliare i sentimenti più belli. Verrebb… - Corriere : Ira dei 5 Stelle contro Fioramonti: «Altro che 3 miliardi. Ci restituisca lui i 70 mila euro che ci deve» -