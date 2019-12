Altre grane per i Benetton, ma dal Sudamerica: gli Indios Mapuche occupano i loro terreni in Patagonia (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una lotta che va avanti da decenni quella tra i Mapuche (la popolazione indigena che vive tra Argentina e Cile) e la famiglia Benetton. Una contrasto iniziato nel 1991 quando la famiglia Benetton acquistò per 50 milioni di dollari 900mila ettari di terre nella zona della Patagonia argentina, terra natia e d’appartenenza della popolazione Mapuche, per l’appunto. In quelle terre la famiglia Benetton produce, grazie all’allevamento degli animali, quasi 1 milione e mezzo di chili di lana, che viene successivamente esportata nei diversi Paesi per la lavorazione dei tessuti utilizzati per la realizzazione degli abiti dell’omonimo marchio. Ma nella notte tra Natale e Santo Stefano appena scorsi, un gruppo di Indios Mapuche sono entrati a forza nella fattoria El Maitén di proprietà della Compañía tierras del sur, appartenente al Gruppo Benetton, occupandone un vasto ... Leggi la notizia su open.online

