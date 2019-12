Almanacco del 27-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)del giorno è venerdì 27 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Apostolo Evangelion facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Fabiola il proprio di Fabiola andiamo a parlare riprende un antico gentilizio Romano fabiuz proprio della gens Fabia derivante dalla pianta della Fava Faba in latino come personale venne nobilitato da personaggi illustri della Roma classica che ne decretarono la salda diffusione in tutta Italia il diminutivo femminile risulta discretamente attestato rivolge spesso la mente gli avvenimenti passati le rimangono impresse le sue prime esperienze di vita quando giocava felice con altri bambini quando è innamorata si sentee alle volte anche incerta sarà o non sarà innamorato di me la domanda che fa prima se stessa e poi alle amiche la risposta è sempre vedremo ti affezioni a poche persone le sue ...

