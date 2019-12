Allerta Meteo Lazio | criticità per vento da domani e per 36 ore

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal mattino di, sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul: venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione persu Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ...

DPCgov : ???#26dicembre ??#allertaARANCIONE per rischio idraulico in Emilia-Romagna e Veneto. ??#allertaGIALLA sul settore ori… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… -