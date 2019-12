All’Arco del Sacramento come a Betlemme | Benevento riscopre il Presepe Vivente FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Successo ieri sera per ildell’Arco del. Moltissime, infatti, le persone in fila per assistere alla sacra rappresentazione e non perdere l’affascinante spettacolo in uno degli angoli più suggestivi della città. Inserita nell’ambito del cartellone di “InCanto di Natale 2019”, ilsi è rivelato una piacevole riscoperta dopo anni di assenza. Sono stati cento i figuranti che hanno animato la scena della natività: fabbri, falegnami, fornai, tessitrice, canestraia, fruttivendolo e ancora pastori, sacerdoti e pubblicani. Tante le figure che hanno arricchito una rappresentazione in linea con l’idea originale che fu di San Francesco. I diversi elementi, pur nella loro eterogeneità,in ogni scena ed in ogni ricostruzione deldella tradizione italiana, si sono fusi in una ...

