All together now | tutti i nomi dei finalisti

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giovedì 2 gennaio andrà in onda la finale di 'Allnow'. I concorrenti che si contenderanno il premio di 50 mila euro sono: Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Lorishen Umali, Rosetta Falzone, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Matteo Mastracco, Carmine Cirillo, Giovanni Saccà, Nicola Gargaglia, Giuliana Danzè, Gaia Di Fusco e Federico Martello.

