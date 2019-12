All Together Now | Quarta Puntata | La Mitica Esibizione Di Don Giuliano!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) AllNow,: arriva il momento della semifinale e molti concorrenti devono scontrarsi per la vittoria, in unatutta natalizia… AllNow è arrivato alla semifinale ed i concorrenti devono lottare per riuscire a raggiungere la finale. In questa quintac’è anche grande atmosfera natalizia e l’entusiasmo dei partecipanti per essere arrivati fino a questo punto. Ma la gara è ancora lontana dalla fine. Ecco cosa è accaduto… AllNow, quinta: sorpresa di Natale per Michelle Hunziker! È J-Ax, stavolta, ad aprire lae decide di farlo realizzando una piccola sorpresa per la conduttrice. Infatti inizia subito ad intonare un canto natalizio, festività che la Hunziker adora, e tutto il muro lo segue a ruota facendo così nascere una bella atmosfera festiva. Sui social network non tutti sono d’accordo e ...

