Alessia Marcuzzi atomica | lato B bollente da togliere il fiato FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è un’altra vip che ha deciso che la spiaggia doveva essere la meta perfetta per il suo relax. Dopo il pranzo di Natale e di Santo Stefano, in vista di un Capodanno davvero esplosivo, ecco che laci stupisce a tutti con uno scatto senza veli dove si mostra in bikini in una meta davvero da sogno. In villeggiaturasa come coccolarsi al meglio, soprattutto al mare. Non è un segreto infatti che la bella conduttrice ami trascorrere il suo tempo libero in mete esotiche ed estive, dunque anche per quest’anno i luoghi caldi e assolati sono stati un vero must-have. In questasi mostra di spalle, mentre guarda il bellissimo panorama che la circonda. Si regge con noncuranza ad una sbarra mentre entra in una piscina dalle acque limpide e tutto intorno a lei sembra far pensare ad un resort di lusso in qualche luogo caldo e ...

v7902315083 : RT @telegnocca: vacanze da sogno per la divina Alessia Marcuzzi ????????????? - ANDREA92071640 : RT @telegnocca: vacanze da sogno per la divina Alessia Marcuzzi ????????????? - zazoomblog : Frase terribile ad Alessia Marcuzzi: “Quando muori fatti seppellire nuda” - #Frase #terribile #Alessia #Marcuzzi: -