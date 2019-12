Alessandra Amoroso | chi è l’ex fidanzato Marco Traficante? Ecco perché si sono lasciati

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il grande successo diIl 2019 è stato un anno particolare per, infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato il suo primo decennio di carriera. Qualche sera fa la cantante salentina è stata protagonista di una puntata evento in diretta su Italia 1 dove ha interpretato tutti i suoi grandi successi. Ma pure la vite sentimentale va a gonfie vele, visto che il rapporto con lo storicoStefano Settepani non ha mai subito degli stop.era fidanzata conPrima di intraprendere questa storia d’amore con Stefano Settepani e che la sua vita cambiasse del tutto con la partecipazione ad Amici,aveva un’alta vita e un altro. Ebbene sì, la cantante pugliese abitava nella sua adorata Lecce e lavorava come commessa. Una vita molto semplice come tutte le ragazze ...

