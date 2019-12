Al Rione Sanità nasce il primo Vicolo della Cultura in Italia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si sa che Napoli è città di primati. La prima ferrovia d’è napoletana. Esattamente come ilteatro al mondo, il teatro San Carlo. O ilorto botanico d’. Dal 28 Dicembre la nostra città sarà anche la prima d’ad avere un “”. Uno dei classici vicolicittà, via Montesilvano, nel cuore del, si trasformerà infatti in una grandissima biblioteca pubblica all’aperto. Tra opere di street art, installazioni artistiche ed “edicoleli”, grazie alla Opportunity Onlus, la onlus più giovane d’e alla solidarietà di Toraldo, la famosa aziendana produttrice di caffè. La collaborazione tra i due enti si sostanzierà nella campagnale “Toraldo t’accumpagna”, che si ispira al famoso detto “a maronn t’accumpagna”. Questo trova le sue origini nel 700, quando Padre Gregorio Rocco, per donare l’illuminazione ai ...

